В Пикалево задержан электромонтер, снимавший штаны при виде детей

По информации ivbg.ru, 5 апреля около 17:00 на улице Спортивной в Пикалево Бокситогорского района задержан 55-летний местный житель.
Ранее в полицию обратилась мать 11-летней девочки. Дочь рассказала ей, что марте она с подругой встретила мужчину, который при виде детей снял штаны. Этого же человека и в таком же виде она видела в сентябре 2021 года.
Установлено, что задержанный работает электромонтером в местной коммунальной службе.
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16.12.2020 30849