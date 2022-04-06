В Пикалево задержан электромонтер, снимавший штаны при виде детей

По информации ivbg.ru, 5 апреля около 17:00 на улице Спортивной в Пикалево Бокситогорского района задержан 55-летний местный житель.

Ранее в полицию обратилась мать 11-летней девочки. Дочь рассказала ей, что марте она с подругой встретила мужчину, который при виде детей снял штаны. Этого же человека и в таком же виде она видела в сентябре 2021 года.

Установлено, что задержанный работает электромонтером в местной коммунальной службе.