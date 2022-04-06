В Ленобласти уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю упал на четверть

За минувшую неделю, с 28 марта по 3 апреля, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ленобласти упал на 26,6%. Заболеваемость снизилась по всем возрастным группам.

Так, за неделю в Ленобласти с гриппом и ОРВИ госпитализировали 26 человек, 19 из них – дети. Чаще всего болеют дети от трех до шести лет. Дети до 14 лет составляют 46,4 % от числа всех заболевших, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.