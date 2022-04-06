Верховный суд России отменил приговор сотрудникам НКВД, осужденным в 1935 году за халатность в деле об убийстве первого секретаря Ленинградского обкома ВКП (б) Сергея Кирова.

Киров был убит в Смольном 1 декабря 1934 года членом ВКП(б), безработным Леонидом Николаевым. Убийцу через месяц расстреляли.

Сотрудников НКВД (Мечислава Бельцевича, Андрея Мосевича и Диониса Янишевского) приговорили к различным срокам за то, что они проигнорировали предупреждение о готовящемся убийстве.