Первые саркосцифы появились в лесах Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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В соцсетях любители «тихой охоты» поделились фотографиями первых в этом году съедобных грибов.

Саркосцифу австрийскую заметили в лесах Ломоносовского района Ленобласти. Судя по опубликованным фото, в лесу ее довольно много. Пользователи в комментариях даже делятся рецептами, как приготовить этот гриб.

Первые саркосцифы появились в лесах Ленобласти Саркосцифа, Ломоносовский район, Ленобласть, грибы
Первые саркосцифы появились в лесах Ленобласти Саркосцифа, Ломоносовский район, Ленобласть, грибы
Первые саркосцифы появились в лесах Ленобласти Саркосцифа, Ломоносовский район, Ленобласть, грибы
Первые саркосцифы появились в лесах Ленобласти Саркосцифа, Ломоносовский район, Ленобласть, грибы
Первые саркосцифы появились в лесах Ленобласти Саркосцифа, Ломоносовский район, Ленобласть, грибы
Первые саркосцифы появились в лесах Ленобласти Саркосцифа, Ломоносовский район, Ленобласть, грибы
Фото: Елена Казакова, vk.com/grib_spb
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