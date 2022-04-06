Первые саркосцифы появились в лесах Ленобласти

В соцсетях любители «тихой охоты» поделились фотографиями первых в этом году съедобных грибов.

Саркосцифу австрийскую заметили в лесах Ломоносовского района Ленобласти. Судя по опубликованным фото, в лесу ее довольно много. Пользователи в комментариях даже делятся рецептами, как приготовить этот гриб.

Фото: Елена Казакова, vk.com/grib_spb