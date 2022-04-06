В Ленобласти увеличили стоимость бесплатного школьного обеда

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление об увеличении стоимости бесплатного школьного обеда.

С 1 апреля, согласно документу, стоимость горячего питания в школах региона увеличена до 125 рублей. Напомним, бесплатным питанием обеспечиваются ученики начальных классов и школьники льготных категорий.

Отмечается, что стоимость горячего напитка и молока в эту сумму не включены. При этом стоимость молока для младшеклассников также была увеличена до 14,8 рублей. Это позволило региону обеспечивать детей качественным молоком от надежного производителя из Ленобласти.

Тем временем в школах Петербурга завтраки и обеды подорожали на 30%.