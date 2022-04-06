Видео: двое неизвестных устроили в центре Петербурга погоню со стрельбой

Очевидцы сняли на камеру внезапно возникший между несколькими мужчинами конфликт. За оружие неизвестные взялись после того, как молодой человек задел их дверью, выходя из парадной.

О происшествии стало известно порталу Фонтанка днем, 6 апреля.

На кадрах видно, как двое мужчин, у одного из которых в руке предмет схожий с пистолетом, гнались за «обидчиком» и стреляли в него. После инцидента они сели в такси и уехали. В домовом чате обсуждают, что слышали странные хлопки, напоминающие выстрелы. Однако с точностью утверждать, что пистолет был боевой очевидцы не берутся.

Реакция последовала неадекватная: крики, мат и стрельба. Один из троицы достал оружие! Изначально [открыл] стрельбу, где могло отрикошетить на прохожих. Они бегали и стреляли в парня. Соседи, повылезавшие из окон, все в шоке! Обошлось без жертв, — пишет автор видео.

Сейчас пострадавший пишет заявление в полицию.