Для завершения строительства обхода Мурино Ленобласти нужно еще 2,2 млрд рублей

Ленинградская область запросила второй кредит в размере 2 млрд 200 тысяч рублей на строительство продолжения Пискаревского проспекта.
Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба регионального дорожного комитета. Так, Ленобласть обратилась к Минстрою с целью получить второй инфраструктурный кредит для работ по созданию обхода Мурино.
Речь идет о предоставлении 2,2 млрд рублей на период 2024-2025 годов на строительство продолжения Пискаревского проспекта с выходом на Токсовское шоссе. Начать строительство 47-й регион намерен за счет первого кредита, который был одобрен в конце прошлого года. Проектная документация уже проходит оценку в федеральной государственной экспертизе.
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