За прошедшие три месяца этого года россияне активно пользовались программой «trade-in» при покупке гаджетов.

Об этом пишет РИА Новости 6 апреля со ссылкой на данные крупных ретейлеров.

Так, покупатели отдавали свою технику брендов Samsung, Apple, Honor, Xiaomi, Redmi и Huawei и получали взамен скидку до 53 тысяч рублей для покупки нового смартфона.

Устаревшую технику ритейлеры отдавали партнерам на переработку или для дальнейшей реализации. В «М.Видео-Эльдорадо» считают, что программа trade-in станет популярной акцией в новых экономических условиях.