Цены в России выросли на 1% за последнюю неделю

Инфляция в России с 26 марта по 1 апреля достигла 0,99%. наибольший рост цен зафиксирован на овощи из борщевого набора.

Об этом свидетельствуют данные Росстата на 6 апреля.

Как и в прошлую неделю, больше всего подорожал лук — сразу на 14,22%. На втором месте расположилась капуста — 13,22%, а на третьей позиции свекла — 11,27. Также серьезно дорожает морковь (+8,45%) и сахар (+5,08%). Однако за неделю в цене упали огурцы (-7,21%), помидоры на (-3,54%) и бананы ( — 2,6%).

В категории непродовольственных товаров заметно подорожали женские прокладки (+ 5,27%), но стала дешеветь бытовая техника и электроника. Например, цены на телевизоры упала на 7,33%, на пылесосы — на 3,44%, а смартфоны подешевели на 1,57%.