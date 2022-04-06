В МИД осудили конфискацию Финляндией картин, принадлежащих российским музеям

МИД РФ назвал изъятие российских экспонатов правовым беспределом.

Как пишет РИА Новости вечером, 6 апреля, Москва ждёт от Хельсинки скорейшего решения по обеспечению возвращения своих произведений искусства в полном объеме.

Об инциденте с произведениями искусства мы писали ранее. Сперва была информация о том, что на границе Ленобласти и Финляндии задержано было только 3 картины, однако выяснилось, что речь идет о целой коллекции.

Сейчас в стране проводится некое расследование «на уровне ЕС» о принадлежности изъятых экспонатов. Вероятно, финны всерьез считают, что картины могут быть не из российских музеев.