В Ленобласти завершили подготовку к весенним половодьям

Ледовзрывные работы на водоемах региона завершены. Общая площадь подготовленной территории 12 тысяч квадратных метров.

На реке Оять в Лодейнопольском районе Ленобласти 6 апреля прошли заключительные ледовзрывные работы. Они позволят ослабить ледовый покров на водоёмах региона.

В Комитете правопорядка и безопасности Ленобласти рассказали, что с 25 марта проведена профилактика заторов для безопасного паводка на шести участках. Общая площадь взрывных полей составила 12 тысяч «квадратов» .

Гидрометцентр прогнозирует, что таяние большинства рек в Ленобласти начнется в первой-второй декадах апреля. Для анализа и контроля ледовой и паводковой обстановки в регионе используется система наблюдения через сеть гидрологических постов.