Облачная погода с осадками ожидается в Петербурге в четверг

Атмосферное давление будет существенно ниже нормы.
По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, североатлантический циклон «Назим» принесет в Северную столицу дожди, местами — с мокрым снегом.
Воздух прогреется до 3-5 градусов. Порывы юго-восточного ветра будут достигать 4-9 метров в секунду.
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07.04.2022 39