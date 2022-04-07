Курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с 11 февраля

В ходе торгов российский рубль продолжает укреплять свои позиции. Так, к 10:40 по мск доллар опустился до отметки 74,26 руб. Это стало самым низким значением с 11 февраля 2022 года.

Что касается европейской валюты, то в ходе четверга она торгуется ниже отметки 81 рубля. Отметим, что впервые с октября 2021 года валюта достигла рекордной отметки 80,84 руб.

Комментируя ситуацию, аналитики говорят, что укрепление рубля объясняется сохраняющимся спросом на российские энергоресурсы, а также на продукты химического производства и зерно.