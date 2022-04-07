Спикер ЗакС Ленобласти выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Жириновского

Телеграмму с соболезнованиями от имени депутатов Законодательного собрания Ленобласти направил председатель парламента Сергей Бебенин.

«Ушел из жизни яркий, неординарный политик и государственный деятель. Его личность настолько масштабна, что сложно представить без него историю парламентаризма в современной России. Сильный, умный и эрудированный человек, настоящий патриот Отечества, он внес огромный вклад в становление и развитие российского отечественного законодательства, участвовал в решении общенациональных задач», — отметил Сергей Бебенин.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, спикер парламента выразил соболезнования родным и близким, друзьям и единомышленникам Владимира Вольфовича.

Напомним, что вчера, 6 апреля, после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политику было 75 лет. Ранее выразил слова соболезнования в связи с уходом из жизни лидера ЛДПР глава Ленобласти Александр Дрозденко.