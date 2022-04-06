Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Жириновского

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил слова соболезнования в связи с уходом из жизни лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Глава региона назвал политика ярким и харизматичным человеком, который всегда мог отстоять свои убеждения и свою позицию. И отметил его полемический и ораторский дар.

«Нам будет не хватать этого мудрого и очень цельного человека. Искренне соболезную родным и близким Владимира Вольфовича Жириновского», — написал Дрозденко.

Владимир Жириновский умер 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни. Политику было 75 лет.