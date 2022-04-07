Петербуржец продает визитку Жириновского с его автографом за 1 млн рублей

Количество необычных объявлений, размещаемых жителями Петербурга в интернете, неумолимо растет вверх.

Так, на популярном сервисе объявлений «Авито» появилась публикация, где к продаже предлагается визитка Владимира Жириновского. Стоимость редкого сувенира составляет 1 млн рублей. Вероятно, на стоимость лота повлиял не только его возраст и наличие автографа, но и недавняя смерть политика, чьей рукой однажды бала оставлена подпись.

В достоверность товара владелец предлагает просто поверить. Также продавец согласился на торг.

Фото: Авито/скриншот объявления Фото: Авито/скриншот объявления

Ранее на просторах сайта объявлений появилось не менее странное объявление. Петербургский школьник предлагает к покупке огромную коллекцию конструктора LEGO, которую он собирал 17 лет. Пластмассовый город он выставил за 1 млн рублей.