Эрмитаж впервые прокомментировал изъятие Финляндией своих экспонатов

Музей до сегодняшнего дня оставался безмолвным в ситуации с задержкой российских произведений искусства в Финляндии. Спустя три дня после инцидента Эрмитаж прервал молчание.

Справка о положении дел с задержанными экспонатами в Финляндии опубликована в tg-канале Эрмитажа.

Несмотря на то, что музей является непосредственным владельцем изъятых картин, он крайне «сухо» и по-канцелярски описывает произошедшую ситуацию. Также в объемной справке не указывается какая-либо дополнительная информация. Отчет содержит лишь уже и так известные факты.

Культурное учреждение лишь надеется на скорое разрешение ситуации. Правда, обстоятельства пока складываются не в пользу такого исхода событий. Сейчас все похоже на то, что финны действительно усомнились к принадлежности временно конфискованных экспонатов. Также вполне возможно, что данная ситуация была спланирована намеренно, на фоне вводимых странами Запада санкций.

О происходящем с российскими картинами наша редакция писала ранее. Об инциденте с произведениями искусства мы писали ранее. Сперва была информация о том, что задержано было только 3 картины, однако выяснилось, что речь идет о целой коллекции.

Ранее МИД РФ назвал изъятие российских экспонатов правовым беспределом.