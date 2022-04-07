«Скоро в кинотеатрах»: процесс ледовзрывных работ в Ленобласти был мастерски снят на видео

Подготовка к весеннему половодью в Ленобласти завершена. Непосредственные участники подготовки к ходу рек сняли эпичное видео с процессом «ледового побоища».

Видеоролик с камеры дрона появился в распоряжении редакции Mash на Мойке. Просматривая видеоряд, становится ясно, насколько талантливы сотрудники МЧС, работающие в 47-м регионе. Кроме того, что ледовзрывные работы они смогли завершить в срок и как полагается нормативам, весь процесс был мастерски отснят на дрона.

О завершении ледовзрывных работ в Ленобласти мы писали ранее. Общая площадь подготовленной территории 12 тысяч квадратных метров.