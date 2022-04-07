Жители Волхова солидарны с жителями Донбасса

Жители Волховского района собрались сегодня в парке им. Ю. Гагарина, чтобы отметить годовщину провозглашения Донецкой Народной Республики.

Несмотря на то, что акция проходила в 13 часов дня, вся площадь парка была наполнена людьми разных возрастов.

«Сегодня, как и 80 лет назад, страна и мир стоят перед угрозой нацизма. И снова на передовой ― наша Родина. Мы ― ленинградцы, россияне, всегда будем поддерживать мир на Земле. Русские люди всегда защищали свою Родину и тех людей, которым нужна помощь. Я абсолютно уверен, что волховчане, поддерживают решение Владимира Путина о начале специальной операции – операции за освобождение мира от нацизма! Правда должна победить и победит! Мы своих не бросаем!», ― сказал в своем выступлении глава администрации Волховского района Алексей Брицун.

Как уже ранее писал ivbg.ru, на 4 апреля в Ленобласть прибыли 147 беженцев из Новороссии, из них — 94 дети. Все они разместились у родственников. При этом, на территории региона развернуто пять пунктов временного размещения, из которых два на базе детских лагерей, еще три — на базе учреждений соцзащиты.

Напомним, что пункты сбора гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР организованы в местных отделениях партии «Единая Россия». Адреса можно найти по ссылке.