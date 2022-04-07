Яна Резун стала призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку.

Девушка учится в девятом классе Муринского центра образования № 1.

Напомним, что испытания начались с французского языка, где отличилась ученица из гимназии Всеволожска. Также ученик Киришского лицея стал призером Всероссийской олимпиады по химии, одиннадцатиклассник из Всеволожска выиграл олимпиаду по информатике, одиннадцатиклассник из Гатчины стал призером олимпиады по истории.

Всероссийская олимпиада школьников ежегодно проводится по 24 предметам, в ней участвуют более 6 миллионов человек. Победители и призёры её заключительного этапа зачисляются в вузы без вступительных испытаний по специальностям, соответствующим профильному направлению олимпиады.

В настоящее время также проходят финальные испытания олимпиады в дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности», в которых также принимают участие ленинградские школьники.