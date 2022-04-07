В аэропорту Пулково пассажир лишился ювелирного украшения почти за 2 млн рублей

Роскошное колье из белого золота с бриллиантами таможня оценила в 2 млн рублей и предположила, что его владелец может быть контрабандистом.

В аэропорту Петербурга задержали пассажира, прибывшего из Дубая. При нем было найдено колье почти за 2 млн рублей. Сотрудники таможенной службы заподозрили в действиях мужчины преступление по статье «Контрабанда».

Дорогостоящее украшение он перевозил в багаже. Колье выполнено из белого золота 750 пробы и инкрустировано 54 бриллиантами размером 4,10 мм каждый.

Пресс-служба СЗТУ заявила, что предварительная стоимость колье составляет 1 927 306 рублей. Специалисты проводят расследование по факту возможного преступления.