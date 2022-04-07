Затянувшееся банкротство «Петростроя» не помешает достроить проблемные жилые дома в Ленобласти

Суд отложил проведение процедуры банкротства застройщика на следующий месяц. Региональное правительство намерено ускорить этот процесс.

Официальный Telegram-канал правительства Ленобласти сообщил, что процедура банкротства проблемного застройщика «Петрострой» переносится на май. Зампред правительства Евгений Барановский заявил, что совместно с Фондом развития территорий будет добиваться скорейшего возобновления процедуры.

Необходимость банкротства связана с тем, что это позволит сформировать реестры дольщиков для восстановления их прав, отменить сомнительные сделки и вовлечь в строительство оставшиеся активы компании.

Также Барановский добавил, что для завершения строительства проблемных ЖК Ленобласть уже привлекает средства компаний-доноров. Остальные финансы в рамках процедуры банкротства будут переданы федеральному Фонду для восстановления прав дольщиков с привлечением бюджетного финансирования.