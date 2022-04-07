Фото: сливочное масло в петербургских магазинах продают в защитных кейсах

Петербуржцы делятся кадрами продуктовых полок, на которых сливочное масло теперь имеет защиту «анти-вор».

В частности, речь идет о магазине «Перекресток». Судя по кадрам, все имеющиеся позиции из этой категории обладают защитой в виде пластикового кейса. Даже самое дешевое масло, цена на которое составляет 95 рублей, также отпускается в пластмассе.

На это обратили внимание пользователи tg-канала Sota в четверг, 7 апреля. К слову, обычно такую упаковку имеют дорогостоящие товары по типу мужских бритв или парфюма. На продукты питания подобный чехол приходится видеть не часто.

По словам авторов канала, подобное наблюдали жители Ижевска. Там магазины обезопасили от краж консервированную говядину.