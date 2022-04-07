Фото: сливочное масло в петербургских магазинах продают в защитных кейсах

Петербуржцы делятся кадрами продуктовых полок, на которых сливочное масло теперь имеет защиту «анти-вор».
В частности, речь идет о магазине «Перекресток». Судя по кадрам, все имеющиеся позиции из этой категории обладают защитой в виде пластикового кейса. Даже самое дешевое масло, цена на которое составляет 95 рублей, также отпускается в пластмассе.
На это обратили внимание пользователи tg-канала Sota в четверг, 7 апреля. К слову, обычно такую упаковку имеют дорогостоящие товары по типу мужских бритв или парфюма. На продукты питания подобный чехол приходится видеть не часто.
Фото: SOTA
По словам авторов канала, подобное наблюдали жители Ижевска. Там магазины обезопасили от краж консервированную говядину.
Вам будет интересно
Роскошное колье из белого золота с бриллиантами таможня оценила в 2 млн рублей и предположила, что его владелец может быть...
07.04.2022 53