ВЦИОМ: 60% россиян заявили о влиянии санкций на их жизнь

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса, свидетельствующего о том, что санкции западных стран отразились на жизни 60% россиян.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал данные опроса, согласно которому 60% респондентов считают, что санкции западных стран повлияли на их жизнь. О нехватке привычных товаров заявила половина участников социсследования, сообщает РБК.

Дефицит сахара ощутили 41% респондентов. 9% отметили, что в магазинах стало трудно найти соль. 6% пожаловались на исчезновение гречневой крупы. 5% не смогли купить нужные лекарства, а 4% — средства личной гигиены.

Не ощутили нехватку товаров 37% респондентов. Затруднились ответить на этот вопрос 3% россиян. Агентство отмечает, что результаты опроса соответствуют данным Росстата. Так, с момента введения санкций более всего подорожал сахар (на 41,2%), на втором месте — репчатый лук (39,3%), бананы (32,5%) и белокочанная капуста (30,5%).