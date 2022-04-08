В Ленобласти за последние сутки выявили 181 новый случай COVID-19

За минувшие сутки в Ленобласти зарегистрирован 181 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 8 апреля.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1).
- Волосовский район: Волосово (+2), Бегуницы (+1), Извара (+1), д. Курск (+1), Большая Вруда (+1), Клопицы (+1), д. Калитино (+1), Красный Луч (+1).
- Волховский район: Волхов (+4), Сясьстрой (+1), Вындин Остров (+1), Новая Ладога (+3), Трусово (+1), Бережки (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+7), Всеволожск (+4), Кудрово (+2), Новое Девяткино (+1), Сертолово (+7), Осельки (+1), Кузьмоловский (+1), пгт. им. Морозова (+1), Старая (+2), Вартемяги (+1), Токсово (+1), Романовка (+1), пгт. им. Свердлова (+2), Новое Токсово (+1), Лесколово (+2).
- Выборгский район: Выборг (+2), Гончарово (+1), Приморск (+13).
- Гатчинский район: Гатчина (+8), Рождествено (+1), Сиверский (+1), Коммунар (+2), Большие Колпаны (+3), Новый Учхоз (+1), Дружная Горка (+2), Лязево (+1).
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07.04.2022 117
- Кингисеппский район: Кингисепп (+6), Онстопель (+1).
- Киришский район: Кириши (+10).
- Кировский район: Кировск (+6), Отрадное (+4), Мга (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2), Шамокша (+1).
- Ломоносовский район: Новоселье (+1), Ропша (+1), Келози (+2), Лопухинка (+1), Кипень (+1), Пикколово (+1), Московка (+1).
- Лужский район: Луга (+5), Заклинье (+1), Пансионат «Зеленый Бор» (+1), Дом отдыха «Луга» (+1).
- Подпорожский район: Винницы (+1), Подпорожье (+3), Вознесенье (+1), Важины (+1), Красный Бор (+1), Усланка (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+11), Гостицы (+1), Овсище (+1), Заовражье (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+7), Бор (+2), СНТ №2 Кайвакса (+1), Овинцево (+1).
- Тосненский район: Тосно (+5), Тельмана (+2), Форносово (+2), Сельцо (+1), Красный Бор (+1).