Евро опустился ниже 80 рублей впервые с 13 июля 2020 года

После решения Центробанка о снижении ключевой ставки рубль продолжил стремительно укрепляться.

На валютных торгах Московской биржи евро в 13:45 в моменте опустился ниже 80 рублей – до 79,98 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. В предыдущий раз такой показатель относительно российского рубля европейская валюта демонстрировала в июле 2020 года. Доллар тем временем оценили в 75 рублей.

На максимуме иностранные валюты были 9 марта, за доллар тогда давали более 120 рублей, евро — 127 рублей. С тех пор рубль укрепился более чем на 37%.