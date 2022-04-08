Цикл видеосюжетов про Гатчину вошел в тройку победителей всероссийского конкурса

Цикл видеосюжетов об истории, достопримечательностях и замечательных людях, живших здесь, создан сотрудниками Музея города Гатчины

По итогу конкурса «Узнай Россию. Лучший медиаволонтёр» цикл от сотрудников Гатчинского музея вошел в тройку победителей. В цикл вошли такие фильмы, как фильм «К 150-летию со дня рождения писателя Куприна», «Рассказ об Виноградове» — главном хирурге блокадного Ленинграда, «Макет крепости Ингербург», «Архитектурный атлас Гатчины до 1917 года», «Эндоцерас и шаровик», «Сережки и топор», а также «Не проезжай Гатчину!» — о самых интересных городских достопримечательностях.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Гатчинский парк и парк «Сильвия» в Гатчинском районе Ленобласти закрыли на весеннюю просушку до 29 апреля. Пресс-служба Гатчинского дворца подробно рассказал, что такое просушка, как ее проводят и для чего она необходима.