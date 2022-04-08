Cамый вкусный фестиваль ждет гостей 14 мая в Новой Ладоге

Организаторы фестиваля «Корюшка идет!» традиционно обещают насыщенную программу и вкусные угощения

Во время фестиваля будет работать ярмарка в «рыбацкой деревне», где производители Ленобласти и соседних регионов представят широкий выбор рыбной продукции. Любители рыбы смогут приобрести как хорошо известные, так и редкие виды рыб — кету, миногу, хариуса, налима и другие.

Для участников фестиваля организованы развлекательные конкурсы, мастер-классы, музыкальное шоу и аутентичная «Ярмарка ремесел».

Стоит отметить, что «Рыбный» фестиваль «взял» второе место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма» по версии Russian Event Awards.

А тем временем в магазинах Петербурга появилась корюшка, но цены на нее понравятся не всем.