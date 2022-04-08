Второй похититель подарка Путина храму на Валдае отправится в тюрьму

Уроженец Волховского района, ограбивший с напарником 1,5 года назад храм на Валдае, приговорен к 8 годам колонии.

Как передает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, суд в Новгородской области отправил 48-летнего жителя Ленобласти в колонию строгого режима. Выйдет он оттуда уже в предпенсионном возрасте. Его признали виновным в семи кражах и хищении предметов, имеющих особую ценность.

Напомним, в ночь на 1 сентября 2020 года двое из Волхова на легкомоторной лодке подплыли к острову Валдай в Новгородской области, сделали подкоп под воротами и проникли на территорию монастыря. Оттуда они похитили напрестольный крест, золотые изделия и Иверскую икону Божией матери — подарок президента РФ Владимира Путина. Общий ущерб тогда составил порядка 5 млн рублей.