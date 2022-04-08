Минобороны: уничтожен склад ракетно-артиллерийского оружия под Одессой

Публикуем основные итоги из брифинга Минобороны за 8 апреля о ходе военной спецоперации на Украине.

Днем 8 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Нимировское Одесской области. Также была уничтожена авиационная техника украинских вооруженных сил на военном аэродроме Канатово в Кировоградской области.

Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 54 военных объекта Украины. Среди них: пункт управления, два склада горючего, полевой склад боеприпасов, две установки реактивных систем залпового огня, а также 45 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новомихайловка сбит в воздухе украинский самолет Су-27.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 126 самолетов, 421 беспилотный летательный аппарат, 2024 танка и других боевых бронированных машин, 225 установок реактивных систем залпового огня, 876 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1923 единицы специальной военной автомобильной техники.