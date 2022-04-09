Фото: загадочное существо нашли на берегу Австралии. Похоже на создание из фильма «Чужой»

Необычного зверя нашел Алекс Тан из Квинсленда, когда прогуливался по пляжу Маручидор. Странная вздутая масса больше похожа на мифическое создание из фильма «Чужой», чем на какое-то реальное животное.

По мнению Рассела Бикнелла, морского биолога из Университета Новой Англии в Австралии, это либо кенгуру, либо валлаби – группа видов сумчатых млекопитающих из семейства кенгуровых, как правило, меньших по размеру, чем кенгуру.

«Что бы это ни было, оно очень долго пробыло в воде», – отметил Рассел Бикнелл