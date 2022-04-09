Фото: загадочное существо нашли на берегу Австралии. Похоже на создание из фильма «Чужой»

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Необычного зверя нашел Алекс Тан из Квинсленда, когда прогуливался по пляжу Маручидор. Странная вздутая масса больше похожа на мифическое создание из фильма «Чужой», чем на какое-то реальное животное.

По мнению Рассела Бикнелла, морского биолога из Университета Новой Англии в Австралии, это либо кенгуру, либо валлаби – группа видов сумчатых млекопитающих из семейства кенгуровых, как правило, меньших по размеру, чем кенгуру.

«Что бы это ни было, оно очень долго пробыло в воде», – отметил Рассел Бикнелл
загруженное
Фото: livescience.com
Вам будет интересно
Фото: загадочное существо нашли на берегу Австралии. Похоже на создание из фильма «Чужой»
Борис Джонсон – наш! Почему у премьер-министра Великобритании русское имя – Александр?
Полное имя премьер-министра Великобритании – Александр Борис де Пфеффель Джонсон. Несмотря на то, что в общемировой практике принято ударение на...
06.04.2022 301
Автор
Поделиться