Петербуржцы украли мягкие игрушки из автомата. Но далеко убежать не успели

Двое нетрезвых мужчин 7 апреля в торговом центре на Полковой улице в Санкт-Петербурге пытались выиграть приз в автомате. Но потерпели неудачу.
Тогда они наклонили устройство и достали из него шесть игрушек. Сложив трофеи в пакет, мужчины сбежали. Сотрудники ТЦ нажали на тревожную кнопку, воров задержали росгвардейцы по горячим следам.
Задержанные рассказали, что украденные мягкие игрушки они планировали подарить двум знакомым девушкам.
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23.03.2022 3703