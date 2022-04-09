Петербуржцы украли мягкие игрушки из автомата. Но далеко убежать не успели

Двое нетрезвых мужчин 7 апреля в торговом центре на Полковой улице в Санкт-Петербурге пытались выиграть приз в автомате. Но потерпели неудачу.

Тогда они наклонили устройство и достали из него шесть игрушек. Сложив трофеи в пакет, мужчины сбежали. Сотрудники ТЦ нажали на тревожную кнопку, воров задержали росгвардейцы по горячим следам.

Задержанные рассказали, что украденные мягкие игрушки они планировали подарить двум знакомым девушкам.