Аккуратный вор взломал квартиру в Сосновом Бору. А потом просто ушел

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

По информации ivbg.ru, 8 апреля около 14:00 в полицию Соснового Бора обратился 61-летний сотрудник дочернего предприятия Росатома. В его квартире дома на улице Героев побывал вор.

Чтобы попасть в помещение, он отжал замок входной двери. После его посещения из квартиры ничего не пропало, и даже не было беспорядка, свойственного поиску ценностей.

По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело.

Вам будет интересно
Аккуратный вор взломал квартиру в Сосновом Бору. А потом просто ушел Сосновый Бор, Ленинградская область
"Культурный рэкет": у школьника в Петербурге отобрали толстовку с буквой Z за 500 рублей
Неизвестные забрали у девятиклассника худи с символикой военной спецоперации ВС РФ на Украине. В качестве компенсации "рэкетиры" перевели пострадавшему 500...
16.03.2022 6504
Автор