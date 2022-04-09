Аккуратный вор взломал квартиру в Сосновом Бору. А потом просто ушел

По информации ivbg.ru, 8 апреля около 14:00 в полицию Соснового Бора обратился 61-летний сотрудник дочернего предприятия Росатома. В его квартире дома на улице Героев побывал вор.
Чтобы попасть в помещение, он отжал замок входной двери. После его посещения из квартиры ничего не пропало, и даже не было беспорядка, свойственного поиску ценностей.
По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело.
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