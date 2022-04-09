Тайны Ленинградского двора: удар по Краматорску нанесен ракетой той же серии, что и удары по Донбассу со стороны ВСУ

В telegram-канале «Тайны Ленинградского двора Z» выразили основанное на фотодоказательствах мнение: заявления украинской стороны о том, что удар по Краматорску «Точкой-У» нанесен российскими военными, не соответствуют действительности.

Как известно из хроник спецоперации в Украине, «Точка-У» состоит на вооружении вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские военные ОТРК не использовали. Украинская сторона утверждает, что якобы из него выстрелили россияне, чтобы обвинить Украину.

В telegram-канале «Тайны Ленинградского двора Z» указывают на несостоятельность этой версии. Журналисты сфотографировали упавшую ракету со всех ракурсов, в кадры попали и серийные номера.

Ранее украинские ракеты Ш91565 и Ш91566 использовались ВСУ в Донбассе. Это та же серия, что и в Краматорске. Отличия — 13 единиц в серийном номере.