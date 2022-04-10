Комтранс Петербурга пояснил горожанам все о покупке QR-билетов через интернет

Петербуржцам стала недоступна оплата проезда наличными с 1 апреля.

По информации издания Невские Новости, Комтранс Петербурга делает все для создания возможности покупки QR-билетов с онлайн-сервисов.

Отмечается, что сейчас нет возможности купить билет удаленно. Однако, в скором времени горожанам станут доступны для этих целей мобильное приложение и веб-сервисы.