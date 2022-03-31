Единый билет #НамПоПути начнут принимать и в Гатчине

В этом году Ленобласть расширит список территорий, где можно будет воспользоваться единым билетом #НамПоПути.

Единый абонемент #НамПоПути позволяет ездить на электричках и автобусах Ленобласти по одному билету. Абонемент сейчас действует в Выборге и Сертолово, а также в «Ласточках», которые едут в Выборг с Финляндского вокзала.

В этом году к имеющимся маршрутам добавят Гатчину. В нее войдут 11 автобусных маршрутов, которые будут ездить до железнодорожных вокзалов.

Напомним, с 1 апреля в наземном транспорте нельзя будет оплатить проезд наличными деньгами — только с помощью разовых QR-билетов, проездным «Подорожник», банковскими картами или льготными проездными. Кроме того, со следующего месяца планируется ввести новый пересадочный тариф «60 минут».