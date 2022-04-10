Для домашних любимцев беженцев развернули временный ветеринарный пункт под Тихвином

Помощь будет оказана домашним животным, прибывшим вместе с хозяевами из Мариуполя.

Многие беженцы из Мариуполя взяли с собой домашних любимцев, которых просто не смогли бросить на произвол судьбы в зоне боевых действий.

Так, 13 кошек и 27 собак были размещены вместе с хозяевами в пункте временного пребывания под Тихвином.

В этом же месте Управление ветеринарии организовало временный ветеринарный пункт. В тоже время в районных госветстанциях организуется прием кормов и прочих принадлежностей для животных.