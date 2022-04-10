Для домашних любимцев беженцев развернули временный ветеринарный пункт под Тихвином

Помощь будет оказана домашним животным, прибывшим вместе с хозяевами из Мариуполя.
Многие беженцы из Мариуполя взяли с собой домашних любимцев, которых просто не смогли бросить на произвол судьбы в зоне боевых действий.
Так, 13 кошек и 27 собак были размещены вместе с хозяевами в пункте временного пребывания под Тихвином.
В этом же месте Управление ветеринарии организовало временный ветеринарный пункт. В тоже время в районных госветстанциях организуется прием кормов и прочих принадлежностей для животных.
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10.04.2022 69