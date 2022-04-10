Украинских беженцев разместят в пансионате под Тихвином

Украинцы не скрывают эмоций и благодарят встречающих за помощь и поддержку.

В Ленобласть прибыли 600 беженцев из Мариуполя, четверть из которых дети. Их разместили в пансионате «Царицыно озеро» под Тихвином.

По словам Александра Дрозденко, беженцы прибыли из зоны боевых действий. На их долю выпало много испытаний и сейчас главные задачи это успокоить, помочь, дать людям почувствовать себя в безопасности.

Отмечается, что каждому беженцу будет оказана вся необходимая помощь с учетом индивидуальных потребностей. Прибывших обеспечивают питанием, предметами гигиены, одеждой, а в пансионате уже работают бригады квалифицированных медиков и психологов.