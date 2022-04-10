Заказанная по интернету граната сработала в руках 16-летнего петербуржца

По словам матери пострадавшего, парень купил гранату около двух месяцев назад.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по СПб и Ленинградской области, днем 9 апреля 16-летний подросток выдернул чеку страйкбольной гранаты в квартире, где проживал с родителями.
На хлопок были вызваны сотрудники полиции, которые прибыв на место происшествия вызвали скорую. Медики экстренно госпитализировали юношу в состоянии средней степени тяжести.
Со слов матери данную гранату ее старший сын заказал в интернете около двух месяцев назад.
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25.03.2022 307