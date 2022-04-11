«Поезд здоровья» организован для беженцев из Мариуполя в Ленобласти

Бригады медиков оказывают всю необходимую медицинскую помощь украинцам.
По информации администрации Ленинградской области, семь амбулаторий на колесах помогают беженцам из Мариуполя у пансионата «Царицыно озеро».
Медики проводят флюорографию, экспресс-тестирование на коронавирус, анализ на инфекционные заболевания. Здесь же проходят консультации терапевта, педиатра и дерматолога.
— Терапевты ведут запись, какие лекарственные препараты прибывшим необходимы на постоянной основе, собирают данные о хронических заболеваниях, чтобы в дальнейшем организовать наблюдение узкими специалистами, — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.
Вам будет интересно
Помощь будет оказана домашним животным, прибывшим вместе с хозяевами из Мариуполя. Многие беженцы из Мариуполя взяли с собой домашних любимцев, которых...
10.04.2022 156