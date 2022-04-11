«Поезд здоровья» организован для беженцев из Мариуполя в Ленобласти

Автор: Александр Селиванов
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Бригады медиков оказывают всю необходимую медицинскую помощь украинцам.

По информации администрации Ленинградской области, семь амбулаторий на колесах помогают беженцам из Мариуполя у пансионата «Царицыно озеро».

Медики проводят флюорографию, экспресс-тестирование на коронавирус, анализ на инфекционные заболевания. Здесь же проходят консультации терапевта, педиатра и дерматолога.

— Терапевты ведут запись, какие лекарственные препараты прибывшим необходимы на постоянной основе, собирают данные о хронических заболеваниях, чтобы в дальнейшем организовать наблюдение узкими специалистами, — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.
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10.04.2022 156
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