Молодые люди проломили голову мужчине за непристойное предложение в Тихвине

По информации ivbg.ru, 10 апреля около 21:00 в Тихвине 53-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой.
Врачи диагностировали у пострадавшего перелом основания черепа и многочисленные ушибы лица. Пострадавший оказался не в силах рассказать, что с ним произошло.
По словам очевидцев, мужчина «подходил на улице к молодым людям и предлагал им заняться непристойными вещами». Двое прохожих в ответ избили его до потери сознания. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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19.02.2022 1700