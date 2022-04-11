Молодые люди проломили голову мужчине за непристойное предложение в Тихвине

По информации ivbg.ru, 10 апреля около 21:00 в Тихвине 53-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой.

Врачи диагностировали у пострадавшего перелом основания черепа и многочисленные ушибы лица. Пострадавший оказался не в силах рассказать, что с ним произошло.

По словам очевидцев, мужчина «подходил на улице к молодым людям и предлагал им заняться непристойными вещами». Двое прохожих в ответ избили его до потери сознания. Обстоятельства происшествия устанавливаются.