В Гатчине вспоминают бывших узников нацистских концлагерей

В мероприятии у стелы «Гатчина – город воинской славы» принимают участие бывшие заключенные концлагерей, ветераны Великой Отечественной войны и волонтеры региона.
Участники акции «Мы родом не из детства, из войны…» почтили память узников и погибших воинов минутой молчания, возложили цветы к монументу и выпустили дюжину белых голубей — как символ мира.
Сегодня, 11 апреля, проходит Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В период Второй Мировой Войны огромное количество людей оказались в лагерях-смерти. Кто-то трагически скончался, не увидел Великой Победы, другие прошли через ужасы заключения, испытав всю ненависть фашисткой идеи, которая повлияла на их дальнейшую жизнь. Редакция ivbg.ru собрала факты о фашизме и делится ими с читателями.