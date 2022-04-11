В Гатчине вспоминают бывших узников нацистских концлагерей

В мероприятии у стелы «Гатчина – город воинской славы» принимают участие бывшие заключенные концлагерей, ветераны Великой Отечественной войны и волонтеры региона.

«Для нас, гатчинцев, годы Великой Отечественной войны — это особая история нашего района. На территории Гатчинской земли, по разным данным, было организовано порядка 13 концлагерей. По всей территории района есть памятные места которые говорят о том, сколько жителей было замучено в концлагерях», — сказала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Участники акции «Мы родом не из детства, из войны…» почтили память узников и погибших воинов минутой молчания, возложили цветы к монументу и выпустили дюжину белых голубей — как символ мира.

Сегодня, 11 апреля, проходит Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В период Второй Мировой Войны огромное количество людей оказались в лагерях-смерти. Кто-то трагически скончался, не увидел Великой Победы, другие прошли через ужасы заключения, испытав всю ненависть фашисткой идеи, которая повлияла на их дальнейшую жизнь. Редакция ivbg.ru собрала факты о фашизме и делится ими с читателями.