Пользователи раскритиковали новые процессоры компании Intel

Новое поколение процессоров Intel имеет «на борту» неприятную особенность в конструкции.

Об этом 11 апреля стало известно РИА Новости. Чипы Intel Core 12-го поколения выполнены в прямоугольной форме, с удлиненной металлической крышкой. До недавних пор электронный блок выпускался в квадратной форме. Из-за нововвдения пластина теплораспределителя может изгибаться. В результате это приведет к нарушению теплообмена процессора и повышению температуры чипа.

В компании особенность процессоров признали, но не считают это проблемой:

Незначительное отклонение является ожидаемым и не приводит к тому, что процессор работает за пределами спецификаций. Мы настоятельно не рекомендуем вносить какие-либо изменения в гнездо или прижимной механизм. Такие модификации приведут к тому, что процессор будет работать за пределами спецификаций, и это может привести к аннулированию любых гарантий на продукт, — говорится в официальном ответе.

По мнению активных пользователей, гнущиеся процессоры в перспективе могут нарушить работу материнской платы, куда и устанавливается процессор.