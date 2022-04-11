Спасатели Ленобласти поделились итогами работы за неделю

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.
Об этом сообщает паблик Аварийно-спасательная служба ЛО в социальной сети «Вконтакте» в понедельник, 11 апреля.
Так, в период с 4 по 11 апреля поисково-спасательные подразделения привлекались 16 раз, в том числе:
- к аварийно-спасательным работам при ДТП — 1 раз;
- к поисково-спасательным работам на воде — 1 раз;
- к поисково-спасательным работам в лесах — 2 раза.
В ходе спасательных работ удалось сохранить жизни шести человек. Четверых пострадавших в результате происшествий спасти не удалось.
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11.04.2022 130