Спасатели Ленобласти поделились итогами работы за неделю

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.

Об этом сообщает паблик Аварийно-спасательная служба ЛО в социальной сети «Вконтакте» в понедельник, 11 апреля.

Так, в период с 4 по 11 апреля поисково-спасательные подразделения привлекались 16 раз, в том числе:

к аварийно-спасательным работам при ДТП — 1 раз;

к поисково-спасательным работам на воде — 1 раз;

к поисково-спасательным работам в лесах — 2 раза.

В ходе спасательных работ удалось сохранить жизни шести человек. Четверых пострадавших в результате происшествий спасти не удалось.