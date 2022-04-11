Минцифры до конца этого месяца проработает техническую возможность создания книги жалоб.

Работать над новой функцией ведомство намерено с Роспотребнадзором.

Вчера Артемий Лебедев предложил создать на «Госуслугах» электронную книгу жалоб, в которой пользователи смогут оставлять отзывы о работе предприятий. Идею оценил глава Минцифры Максут Шадаев. Минцифры России до конца апреля проработает этот вопрос с Роспотребнадзором, — пишут Минцифры в своем tg-канале.

Блогер Артемий Лебедев ранее писал о том, что существующие книги жалоб и предложений уже морально устарели. Вместо них необходимо разработать единую электронную систему. Насколько это возможно воплотить, будут разбираться Минцифры. По задумке блогера, «новая» книга жалоб должна вмещать в себя все существующие предприятия и госорганы.