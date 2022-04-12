Шесть способов облегчить головную боль, вызванную стрессом

Стресс может быть ключевой причиной и триггером мучительной мигрени. Вот шесть советов экспертов, как эффективно справиться с ней.

Отдых в темной комнате.

Если вы страдаете от мигрени, можете быть чувствительны к свету и звуку. В этом случае стоит перебраться на время приступа в тускло освещенную или даже абсолютно темную комнату.

Но просто лежать недостаточно. Закройте глаза и постарайтесь снять мышечное напряжение, расслабьте спину, плечи и шею — для этого выдохните, расслабляя груд, и опустите плечи до упора, затем выпрямите вдоль тела и расслабьте руки — по очереди.

Постарайтесь оставаться неподвижным (движение может усугубить приступ) и отдыхайте в течение нескольких часов или, по крайней мере, пока мигрень немного не утихнет. Если вы уснете, это тоже может помочь избавиться от приступа.

Горячий или холодный компресс.

И холод, и тепло могут помочь уменьшить боль и мышечное напряжение, которое сопровождает мигрень. Попробуйте в ванной помассировать мышцы горячей струей из душа, направить их на то место, где болит. Полезны также грелка, теплое полотенце или компресс. Если вам, наоборот, помогает холод — намочите в холодной воде полотенце и приложите его к лбу, вискам, шее.

Попробуйте акупрессуру.

Акупрессура — это вид рефлексотерапии, когда эффект достигается путем надавливания на определенные точки тела. Это такой тип целенаправленного массажа, который в некоторых случаях может быстро облегчить боль, возникшую из-за стрессовой мигрени.

Например, разместите большие пальцы рук у основания черепа в небольшие «ямки» с обеих сторон — там, где голова переходит в шею, мягко надавите большими пальцами внутрь и слегка вверх, пока не почувствуете небольшое давление, пока нажимаете, делайте большими пальцами небольшие круги — продолжайте процедуру в течение примерно двух-трех минут. Это должно облегчить вашу головную боль.

Получите дозу кофеина.

Тут надо быть осторожным. Для некоторых кофеин — это триггер мигрени, и чашка кофе вполне может усилить боль. Но другим кофеин может и помочь — особенно, при мигрени, вызванной стрессом. Он в этом случае может выступать как обезболивающее.

Попробуйте массаж.

Качественный массаж отлично помогает расслабить мышцы и особенно хорош при стрессе или головной боли напряжения.

Попросите кого-нибудь аккуратно помассировать вам голову, шею и плечи, а также самостоятельно мягко помассируйте болезненное место на голове — кончиками пальцев круговыми движениями в течение нескольких секунд.

Упражнение для шеи.

Упражнения для шеи полезны для облегчения сильной головной боли, которая может быть причиной долгого сидения за компьютером — особенно, в неудобной позе (с наклоненной вниз головой).

Одно из упражнений, которые советуют врачи-неврологи — положите ладонь на лоб и несколько секунд с силой надавливайте головой на нее (надо почувствовать, как напрягаются и расслабляются мышцы шеи). Обязательно держите голову прямо, рука должна быть неподвижна. Такие же действия повторите, положив руку на затылок и на виски — поочередно.