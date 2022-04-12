Пьяный петербуржец сбил полицейского и 200 метров протащил его на капоте

Автор: Сергей Агутин
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Автомобиль нарушителя остановили на Камышовой улице, но водитель отказался из него выходить. Когда инспекторы попытались открыть дверь, нетрезвый водитель резко нажал на педаль газа и попытался скрыться.

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Фото: vk.com/dorinspb

В процессе он сбил полицейского, который около 200 метров проехал на капоте автомобиля. Началась погоня.

Задержать 36-летнего мужчину удалось на улице Матроса Железняка. На нарушителя составили сразу четыре административных протокола. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за применение насилия в отношении инспектора ДПС.

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11.04.2022 263
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