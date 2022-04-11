Мужчина провалился в снег и погиб в Кировском районе. Перед смертью он позвонил дочери

По информации ivbg.ru, 10 апреля около 01:00 в экстренные службы сообщили о провалившемся в снег мужчине в лесу рядом с садоводством «Локомотивное депо» в Кировском районе.

Мужчина сам позвонил дочери из леса и рассказал, что провалился в снег и не может выбраться. На место прибыла дежурная смена ПСО Шлиссельбурга.

Поиски были сложными и продолжались более 10 часов. Спасатели обнаружили тело 75-летнего мужчины около 13:00. Его передали сотрудникам полиции.