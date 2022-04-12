По информации ivbg.ru, 11 апреля четырехлетний мальчик – житель деревни Скворицы Гатчинского района – вышел погулять на улицу и подвергся нападению стаи собак в 200-х метрах от дома.
Ребенка нашли родители. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. На теле отчетливо зафиксированы следы укусов собак.
Семья ребенка полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.
Вам будет интересно
"В том, что загрызли бы собаку нет ничего страшного": как бороться за свои права и здоровье домашних любимцев?
С начала лета 2021 года огромный пес в Новом Девяткино два раза кидался на местных собак. Первый случай закончился трагично...
07.12.2021 951