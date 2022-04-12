На четырехлетнего ребенка напала стая собак в 200-х метрах от дома в Гатчинском районе

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 11 апреля четырехлетний мальчик – житель деревни Скворицы Гатчинского района – вышел погулять на улицу и подвергся нападению стаи собак в 200-х метрах от дома.  

Ребенка нашли родители. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. На теле отчетливо зафиксированы следы укусов собак.

Семья ребенка полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.

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07.12.2021 951
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