Российский экипаж МКС поздравил россиян с Днём космонавтики

Космонавты Денис Матвеев, Сергей Корсаков и Олег Артемьев поздравили россиян с Днем космонавтики с борта Международной космической станции.

— 61 год назад наша страна сделала еще один шаг в познании неизведанного, в покорении Вселенной человеком. Началась новая страница истории, истории пилотируемых космических полетов. И первым, кто открыл эту героическую страницу, стал наш соотечественник, Юрий Алексеевич Гагарин, — сказал Артемьев.

Матвеев добавил, что его полет стал вершиной самоотверженного труда множества специалистов, рабочих, инженеров и конструкторов. Благодаря им СССР смог показать всему миру превосходство отечественной науки и технологий.

Корсаков дополнил, что мы — первые в космосе благодаря Гагарину и никогда не забудем его подвиг.

— Мы благодарим всех, кто работал, и продолжает работать на благо освоения космоса. С праздником! — подытожил космонавт.