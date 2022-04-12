Российский экипаж МКС поздравил россиян с Днём космонавтики

Космонавты Денис Матвеев, Сергей Корсаков и Олег Артемьев поздравили россиян с Днем космонавтики с борта Международной космической станции.
— 61 год назад наша страна сделала еще один шаг в познании неизведанного, в покорении Вселенной человеком. Началась новая страница истории, истории пилотируемых космических полетов. И первым, кто открыл эту героическую страницу, стал наш соотечественник, Юрий Алексеевич Гагарин, — сказал Артемьев.
Матвеев добавил, что его полет стал вершиной самоотверженного труда множества специалистов, рабочих, инженеров и конструкторов. Благодаря им СССР смог показать всему миру превосходство отечественной науки и технологий.
Корсаков дополнил, что мы — первые в космосе благодаря Гагарину и никогда не забудем его подвиг.
— Мы благодарим всех, кто работал, и продолжает работать на благо освоения космоса. С праздником! — подытожил космонавт.
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